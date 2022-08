LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

Laura de Chiclana: “Las historias tienen que seguir contándose”

Laura de Chiclana és una de les periodistes que ens ha acostat els horrors de la invasió russa d’Ucraïna a través de la televisió. Les seves cròniques des de sòl ucraïnès han estat els ulls de milers d’espectadors que han estat informats del conflicte gràcies a la valentia de professionals com ella. Al setembre tornarà per seguir explicant la guerra des d’Ucraïna, que per a aquesta periodista “és un enigma i un país increïble”.