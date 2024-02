Laporta pasa al ataque

Hacía tiempo que no escuchábamos una entrevista tan profunda del presidente del Barcelona, afrontando prácticamente todos los temas de capital importancia que tiene el Barcelona. Felicidades a los compañeros por haber tenido acceso a esa entrevista, algo que por desgracia no está al alcance de todos los medios de comunicación, a los que evidentemente se mire de una manera distinta y subjetiva por parte de los departamentos de prensa de los equipos. Pero favoritismo al margen, es fundamental que el presidente del Barcelona puede ofrecer su discurso con la asiduidad y a ser posible que lo haga a través de una rueda de prensa que debería ser periódica. Sus declaraciones han sido para que no quedara ninguna duda entorno a ciertas situaciones, como por ejemplo la continuidad del actual entrenador, el papel callado de su ex cuñado Alejandro Echevarria en todas las comisiones de deportivas,la preocupante situación del contrato con la prenda de ropa deportiva, los cantos de sirena de la posible conversión en sociedad anónima deportiva, la situación económica del club y los impagos que se producen en las famosas palancas. Son tantos los temas a tratar y tan importantes que debería ser obligatorio que compareciera ante los medios de comunicación para callar. Rumores, aclarar situaciones y explicar posturas. Está claro que ahora mismo existe un divorcio evidente con el Real Madrid y con las últimas actuaciones de los blancos, en el llamado caso Negreira y por la presión arbitral a la que están sometiendo al colectivo a través de su canal Real Madrid televisión. Que el Barcelona y el Real Madrid fueran por el mismo camino es casi contra natura. Y da la sensación de que le ha dado casi un golpe mortal a la superliga con las dudas que le ha generado que pueda no ponerse en práctica en la fecha que esperan.

El Barcelona en lo que creo que no fue bastante claro ha sido una situación económica del club, pues cree que se ha generado más ingresos y que están cerca de ver el final del túnel. Creo que es una percepción demasiado optimista por parte de Laporta y que aún quedan muchos flecos y decisiones por tomar si es que se consigue enderezar económicamente la maltrecha situación de la entidad.

Lo que está claro es que en lo que no se puede equivocar es en el nombre del sustituto de Xavi Hernandez. Sin opción de mejorar mucho la plantilla por las dificultades económicas y sabiendas que tendrá que tirar con poco más de lo que tiene y algún que otro retoque y apostar considerablemente por la cantera, es fundamental que sustituto de la actual entrenador sea un hombre que consiga revertir la situación y sacar el máximo rendimiento y provecho al plantel, de lo contrario, la próxima temporada será tan complicada y difícil como la presente. Laporta ha pasado al ataque ojalá lo haga más veces, y en más medios y si no en todos los medios a la vez.