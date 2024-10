L'Antònia i la Joana, de 76 i 87 anys, continuen la seva lluita pels drets de les dones grans

Dels vuit milions d'habitants que té Catalunya, un milió i mig té dinou anys o menys. Per contra, dos milions i mig de la població catalana són persones majors de seixanta anys. A més, de les 2.700 persones majors de cent anys que hi ha a Catalunya, 2.300 són dones.

L'Antònia Hernàndez (76 anys), presidenta de l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, i la vicepresidenta de l'entitat Joana Torruella (87 anys) expliquen que fa gairebé 25 anys que lluiten perquè les dones rebin el 100% de la pensió dels seus marits un cop es queden vídues. "Això no s'ha aconseguit mai, hem arribat al 60%, però no estem del tot contentes", assegura Antònia Hernàndez.



Preguntades per la solitud en la gent gran, Joana Torruella explica que es fan companyia entre ells i apel·len la gent jove. Per acompanyar les persones de la tercera edat que se senten soles, la vicepresidenta reconeix que "tinc un llistat amb aniversaris per felicitar la gent, així senten que els recordo i ho agraeixen".