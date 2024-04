L'actualitat, a debat

Comencem aquesta tertúlia escoltant algunes de les intervencions del candidat del PSC a les eleccions del 12-M, Salvador Illa, que ha fet aquesta tarda sota el lema: "unir i servir". Més enllà d'aquesta qüestió, la periodista Montse Melià i l'analista financer Jordi Bayer debaten sobre les declaracions de Carles Puigdemont en què afirma que abandonarà la política si no torna a Catalunya per ser president. Parlem també sobre el tercer aspirant a líder en disputa, el president Pere Aragonès, i sobre la seva intervenció al Senat i la seva proposta per ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat.