L'ACTUALITAT, A DEBAT

Com cada dijous, analitzem a 'La Brúixola' tota l'actualitat. Avui, ho fem amb la periodista Esther Domingo i amb el politòleg Pau Merino.

Comencem el debat al voltant dels quatre anys i mig de presó que haurà de complir l'exfutbolista Dani Alves per la violació a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el desembre de 2022. Una pena molt discutida, ja que en el moment de l'agressió encara estava vigent la primera versió de la llei del "només sí és sí" i, per aquest motiu, es va rebaixar la pena mínima en aquests casos a quatre anys.

En plana política, durant el debat parlem també de la decisió de la fiscalia del Suprem de no demanar investigar per terrorisme l'expresident Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic.