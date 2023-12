L’actualitat en 2 minuts 27/12/2023

El portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Miguel Tellado, ha descartat aquest matí que la present legislatura acabi per una moció de censura acordada entre el PP i Junts. Segons ha explicat en una entrevista a Antena 3, no hi ha cap marge per acordar una posició comuna. Sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial, Tellado ha afirmat que el govern espanyol no és de fiar, diu, de manera que el PP treballa amb molta precaució.

Més coses... Les empreses catalanes han captat més de 1.100 milions d’euros dels fons Next Generation de la Comissió Europea des que es van posar en marxa a mitjans del 2021, segons dades d’ACCIÓ. Es tracta del balanç dels primers dos anys de recorregut de les convocatòries de concurrència competitiva d’aquests fons europeus activades per diversos ministeris i organismes de l’Estat. Aquesta xifra representa el 21% del total d’ajuts atorgats a empreses del conjunt de l’Estat.

I sàpiguen que Barcelona amplia el seu parc públic amb 10 noves promocions i gairebé 750 nous habitatges de protecció oficial, impulsats per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Segons ha anunciat l'Ajuntament aquest dimecres, aquests nous pisos s'hauran lliurat entre el passat novembre i el primer quadrimestre del 2024. Prop del 80%són de lloguer social i assequible. La resta s'adjudicaran en règim de dret de superfície. Les deu noves promocions han suposat una inversió pública de més de 110 milions d'euros i estan repartides en cinc districtes: Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Amb aquesta incorporació, el parc públic s'incrementarà fins a més de 12.300 habitatges.