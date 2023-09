L’actualitat en 2 minuts 21/09/2023

La consellera de Territori, Ester Capella, ha defensat que qui té el poder de decidir si hi ha una investidura del candidat socialista Pedro Sánchez és l’independentisme, i no només Carles Puigdemont. En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, Capella ha assegurat que són tan necessaris els uns com els altres. Per una altra banda, la consellera ha afirmat que l'amnistia i el traspàs de Rodalies haurien d'arribar a temps. A més, ha recordat que aquestes dues peticions formen part de les condicions que ha posat Esquerra per a la investidura, juntament amb l’autodeterminació i el finançament just.

Més coses... L’Audiència de Barcelona ha rebutjat el recurs presentat per les patronals de l’oci nocturn Fecasarm i Spain Nightlife després que el jutjat d’instrucció número 15 denegués que es poguessin personar com a acusació popular en la causa per agressió sexual contra el futbolista Dani Alves. Conclou que el fet que la presumpta agressió es produís en una discoteca és circumstancial, i argumenta que la preservació de la reputació i imatge d’aquest sector no justifica l’exercici de l’acció popular.

I en plana de salut... L'Hospital Universitari de Bellvitge i el Banc de Sang i Teixits han aplicat amb èxit una teràpia cel·lular antiviral, que lluita contra les infeccions en pacients trasplantats. El tractament s'ha fet amb una pacient trasplantada de ronyó que no responia a la medicació. Es tracta d'un tractament inèdit a Catalunya per aquest tipus de casos i que consisteix en agafar defenses de persones sanes i s'activen perquè actuïn com a medicament contra les infeccions virals.