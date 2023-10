L’actualitat en 2 minuts 19/10/2023

Les denúncies rebudes pels Mossos d’Esquadra per estafes relacionades amb les criptomonedes han crescut un 30% durant l’any 2022... Segons ha informat el cos policial, en total van ser 3.500 denúncies. El comissari en cap, Eduard Sallent, ha augurat que aquest 2023 es tancarà amb un nou increment que tornarà a ser d’aproximadament el 30% i ha fet una crida a fer una inversió continuada en la investigació relacionada amb la ciberdelinqüència per poder frenar els creixents grups organitzats.

Més coses... A hores d’ara el president de la Generalitat, Pere Aragonès participa en la Comissió de Comunitats Autònomes al Senat per defensar l’amnistia i l’autodeterminació... Aragonès oferirà un discurs de 10 minuts com a única persona defensora de l’amnistia, mentre que la resta de president autònoms presents, tots del PP, mostraran el seu rebuig cap a aquesta mesura de gràcia. Uns arguments en contra que el president català no escoltarà, i és que just després de la seva intervenció marxarà, segons assegura, per motius d’agenda.

Sàpiguen que l’assemblea de metges de l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona ha acordat per unanimitat iniciar mobilitzacions contra les condicions que imposa l’empresa propietària del centre. La vaga tindrà lloc a finals de novembre i la data està pendent de confirmació. Els professionals reclamen millores en les condicions de prestació dels serveis i una actualització dels sous que, com a mínim, tingui en compte l’increment del cost de la vida dels darrers cinc anys.