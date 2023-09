L’actualitat en 2 minuts 15/09/2023

Un home ha mort atropellat per un tren en un pas a nivell a Calella, a la comarca del Maresme. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquest succés, però tot apunta a una mort accidental... i és que segons primeres informacions la víctima hauria creuat les vies quan les barreres estaven baixades. Com a conseqüència d'aquest sinistre, la circulació de combois de l'R1 de Rodalies entre Sant Pol i Calella ha estat interrompuda durant més d'una hora, tot i que ja s’ha restablert la circulació. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Pineda de Mar mentre la línia ha estat tallada. Els trens circulen amb demores que poden superar els 45 minuts.

Més coses... El diputat del PP al Congrés i cap de llista dels populars catalans a les eleccions del 23 de juliol, Nacho Martín Blanco, ha afirmat que el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, va dir coses interessants en la conferència d'aquest dijous però també ha marcat distàncies. En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola no ha volgut concretar en què no està d’acord, però s'ha mostrat contrari, en termes generals, als cordons sanitaris després que Fernández hagi criticat la possibilitat que hi hagi contactes entre PP i Junts de cara a una investidura.

I un últim apunt... Uns 250 nens i joves competiran a la Seu d'Urgell en la final estatal d'una olimpíada de robòtica, organitzada per la Fundació educaBOT i que es durà a terme al Palau Municipal d'Esports. Es tracta d'una competició de robòtica dedicada a la tecnologia i l'enginyeria dirigida a persones d'entre 6 i 19 anys, les quals han de dissenyar, construir i programar un robot per superar un repte.