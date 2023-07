L’actualitat en 2 minuts 14/07/2023

El cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions al Congrés dels Diputats, Nacho Martín Blanco, ha acusat el PSOE de fer xantatge en assegurar que si governa el PP es tornaran a encendre els carrers. El cap de llista ha admès que la situació sí que és millor que al 2017 però ha remarcat que no és mèrit del PSOE sinó que és perquè la societat ha volgut passar pàgina.

En plana econòmica sàpiguen que la compravenda d’habitatges va baixar un 5% a Catalunya al maig en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Això suposa van registrar-se unes 9mil operacions, segons les dades provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. Malgrat la caiguda interanual, es tracta de la segona millor xifra en aquest mes des del 2008, tan sols per darrere de les gairebé 9mil 500 compravendes de fa un any. Així mateix, fins al moment el maig se situa com el mes amb major numero d'operacions del 2023. Per demarcacions, Lleida i Tarragona van millorar els registres de fa un any, mentre que Barcelona i Girona els van empitjorar.

Més coses... Els Agents Rurals han obert diligències contra una persona que van enxampar in fraganti disparant dos trets per sacrificar un porc senglar femella que es trobava atrapat en un llaç de SIRGA METÀL·LICA... el qual és un mètode de caça prohibit i no selectiu. Els fets denunciats, que s'han traslladat als jutjats de Lleida, poden constituir un delicte contra la fauna tipificat al Codi Penal per caçar espècies no protegides contravenint la normativa reguladora i amb la utilització d'arma de foc. La denúncia s'interposa per caçar en època de veda una espècie no protegida. També se l'ha denunciat per un possible delicte per utilització de mitjans no selectius legalment no autoritzats.