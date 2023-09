L’actualitat en 2 minuts 12/09/2023

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha replicat al president Pere Aragonès després d’assegurar que la Declaració Unilateral d’Independència no serviai per a res sense el reconeixement internacional. En dues entrevistes a Ràdio 4 i RAC1, la presidenta de l’entitat ha dit que el reconeixement arribarà quan Catalunya es reconegui a si mateixa com a independent... ha apuntat que fa 6 anys ningú no podia reconèixer Catalunya perquè no es va declarar com a estat propi.

Així mateix, la líder de l'Assemblea ha defensat la necessitat, ha dit, de crear una llista cívica a les properes eleccions catalanes.

Més coses... Primeres reaccions sobre les dades de l’increment de l’Índex de Preus de Consum, que preocuopen als sindicats. Des de Comissions Obreres denuncien que l’increment de preus continua empobrint les llars treballadores mentre, diuen, es multipliquen els beneficis empresarials.

Segons Bellera, són imprescindibles millores salarials a partir de convenis, però també l’actualització i millora de les prestacions contributives i assistencials per tal de fer front a la situació de pobresa que encara afecta encara a uns 2 milions de catalans i catalanes.