NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

L'actriu Cristina Brondo publica un llibre de ioga per a fer en familia

Ariadna Giné ens porta una nova convidada que durant la pandemia ha aprofitat per desenvolupar algun talent o activitat, com és el cas de l'actriu Cristina Brondo que treu llibre de ioga per a tota la família.