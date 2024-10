Justícia i Salut presenten un pla de xoc per prevenir els suïcidis a les presons

Els departaments de Justícia i Salut sumen esforços per evitar els suïcidis a les presons. En un any en què onze interns s’han suïcidat als centres penitenciaris catalans, totes dues conselleries han elaborat un pla de xoc amb deu mesures de prevenció, perquè cadascuna d’aquestes morts, asseguren, és un fracàs.

També s’han compromès a revisar el programa-marc de prevenció de suïcidis a les presons, aprovat el 2019. Això serà de cara al desembre; abans, però, ja es posaran en marxa les mesures urgents presentades avui. Cada centre penitenciari tindrà una taula permanent que revisarà cada mes la situació dels presos amb risc de suïcidi, i traslladarà recomanacions als equips directius. En aquestes taules hi haurà tots els actors implicats, des de funcionaris fins a psiquiatres. I aquesta última figura, justament, tindrà més poder de decisió que mai. Per exemple, quan un intern amb tendències suïcides tingui un mal comportament, el psiquiatre podrà evitar que sigui aïllat si considera que això pot augmentar el risc. "Si el psiquiatre diu que aquesta persona té un risc elevat si se li aplica aquesta mesura, evidentment, com que treballem de manera multidisciplinària, coordinada i integral, no se li aplicarà, sinó que es buscaran mesures i intervencions alternatives", ha dit la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza.

Llençols i tovalloles "no resistents"

Entre la resta de mesures preventives, hi ha la restricció d’accés a eines o altres elements que puguin ser letals. Això inclou no només la prohibició de treballar en llocs com la cuina o els tallers, sinó també canvis en detalls que podrien passar més desapercebuts, com els llençols o les tovalloles. "Quan una persona que té un risc [de suïcidi] i té capacitat d'acció a la seva pròpia cel·la, caldria que disposés de roba de llit i d'higiene que no sigui resistent", ha explicat la secretària de Mesures Penals, Elena Pérez.

Segons el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, les deu mesures preventives anunciades aquest dilluns seran una realitat en qüestió de setmanes. Per a ell, el més important és ser capaços de detectar conductes de risc amb molta més eficàcia que fins ara. Un aspecte clau tenint en compte que, entre 2018 i 2023, hi va haver un total de 54 suïcidis a les presons catalanes.