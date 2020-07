La justícia ratifica les mesures imposades al Segrià i l'Hospitalet, però amb excepcions

Un total de 7 municipis del Segrià i 3 barris de l’Hospitalet comencen a aplicar mesures per controlar els brots de coronavirus

Un jutjat de Barcelona ha ratificat les mesures imposades als barris de l’Hospitalet de la Torrassa, Florida i Collblanc amb l’excepció de limitar les reunions a 10 persones, en considerar que vulneren un dret fonamental. Es pot sortir de casa per anar a treballar, anar al metge o passejar amb el nucli familiar i qualsevol altre qüestió de força major. Salut també ha anunciat limitacions per bars i restaurants. Així mateix queden suspeses al públic els esdeveniments esportius, cinemes, teatres o discoteques. Els casals d’estiu, on participen més de 3.000 nens, sí que continuaran en marxa.

Això a l’Hospitalet… l’altre focus que preocupa és el Segrià. A partir d’aquesta mitjanit s’ha endurit el confinament a Lleida i a 6 municipis... i és que un jutjat ha deixat fora de la llista del govern a Massalcoreig. No es pot entrar ni sortir del Segrià a no ser que sigui per motius laborals o fer activitats essencials. Es pot anar a comprar, però amb cita prèvia, es podrà fer esport, però de manera individual, anar al banc, al metge i les reunions i trobades amb familiars i amics es limiten a 10 persones. Aquesta es una mesura que es posa en marxa aquesta nit i que en principi ha de durar 15 dies.

RESIDENCIES

Els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han acordat aquest dimarts posar en marxa a partir de dijous mesures addicionals per protegir-les. Així doncs, entre d’altres restriccions,caps de setmana i les inferiors a tres setmanes. A la tornada d’aquestes sortides, els residents s’hauran de fer la prova PCR i hauran d’estar aïllats durant 10 dies.