La justícia nega la llibertat a Dani Alves

El tribunal insisteix en la fiabilitat de la declaració de la denunciant, i reitera el risc de fuga d’Alves. L’Audiència va abordar la petició de llibertat el divendres, on la defensa de l’acusat va assegurar que l’exfutbolista no fugiria ja que té, diuen, un projecte de vida a Barcelona. Recordem que Alves està en presó preventiva des del 20 de gener acusat d’agredir sexualment una jove als lavabos d’una discoteca de la capital catalana.

La defensa va argumentar que el projecte de vida d'Alves amb l'empadronament dels seus fills, però la resolució remarca que tenen els DNI demanats el passta 5 de maig d'aquest any, i l'empadronament el dia anterior. Segons el tribunal de l'Audiència, més que un projecte de vida sembla que aquests fets estiguin confeccionats per argumentar la defensa.

Per aquest motiu, considera que el risc de fuga es manté i segueix fundat en els motius ja exposats en anteriors resolucions. “Cap mesura cautelar pot neutralitzar amb suficients garanties el risc de fuga”, conclou.

Ara, amb la instrucció pràcticament finalitzada, sembla que Alves ja no té més oportunitats per reclamar la llibertat provisional i haurà d'esperar a la celebració del judici per conéixer el seu futur.