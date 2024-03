Justícia cessa el director de la presó de Mas d’Enric

El Departament de Justícia ha cessat el director de la presó de Mas d’Enric, on un intern va assassinar una cuinera del centre fa 14 dies. La decisió arriba després de nombroses protestes per part dels funcionaris de presons. Cal recordar que aquesta era una de les quatre dimissions que exigien els treballadors penitenciaris arran del crim.

També demanaven la de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart; la del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i la del director de Quatre Camins. En el cas de Mas d’Enric, el director havia posat el càrrec a disposició de la conselleria. El Departament assegura que es tracta d’un relleu, però fa un gest, així, de cara als sindicats de presons, que es negaven a negociar si no hi havia destitucions. Caldrà veure si és suficient, tenint en compte que des del primer moment han demanat, com dèiem, la dimissió de la cúpula de Justícia.

Nova agressió d'un intern a un funcionari de presons

I precisament, el sindicat CSIF ha denunciat aquest dimecres un nou atac d'un intern al personal de tractament al Centre Penitenciari de Quatre Camins. Els fets haurien succeït mentre se li presentava a l'intern un nou programa individual de tractament. Segons el sindicat, els fets van passar el dilluns 25 de març, quan l'intern va reaccionar de manera molt agressiva cap als professionals, amb una actitud molt descontrolada, cridant i amenaçant-los de mort.

La denúncia, a més, s’ha fet el mateix dia que uns 30 funcionaris de presons han protestat a l'accés a la presó de Quatre Camins de La Roca del Vallès i han cremat neumàtics. Una nova acció que dona continuïtat a les protestes que van començar fa prop de dues setmanes com a resposta al crim de Mas d’Enric.