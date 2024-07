La justícia anul·la la Zona de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat les restriccions de les Zones de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona. Segons ha avançat El Periódico, els municipis d’Hospitalet, Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs s’han vist afectats després que la Justícia hi hagi tombat la regulació. I és que la principal argumentació en contra dels ajuntaments és que no s’ha tingut en compte la capacitat econòmica dels conductors per canviar-se de vehicle.

Tot i així, les sentències no afecten per igual a les diferents poblacions. Per una banda, l’Hospitalet i Cornellà no podran limitar la circulació. En canvi, Sant Adrià ja compta amb una norma actualitzada i Esplugues ha recorregut la sentència, mantenint, de moment, la Zona de Baixes Emissions.

De la mateixa manera passa amb la ciutat de Barcelona, que ja va recórrer la sentència d’anul·lar la zona de baixes emissions en dues ocasions. Tot això parteix de la denúncia d’Audica, una patronal d’autocars de Catalunya, que considera perjudicial la normativa.

Hem parlat amb Toni Serrat, director de l’associació i ens ha explicat què en pensa: "Considerem que l'autocar és un transport públic col·lectiu que hauria de ser considerat com essencial, és a dir, estar exclòs de la normativa. Un autocar de cinquanta places treu més de trenta cotxes de la carretera". Per altra banda, Serrat ha fet menció dels arguments de les sentències: "Un dels fonaments argumentals que ha donat el TSJC per tombar aquestes ordenances ha estat la capacitat econòmica, pensant tant en persones privades com en col·lectius empresarials".

Ara, l’Hospitalet calcula que haurà de tornar prop de 2 milions d’euros a conductors multats mentre es defineix una nova ordenança. El mateix va passar a Barcelona, que va haver de retornar uns 100.000 euros.