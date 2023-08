Junts es reuneix telemàticament aquest dijous a primera hora per decidir si vota a favor de la Mesa presidida pel PSOE

A menys de 24 hores per a la constitució del Congrés dels Diputats, la configuració de la nova Mesa continua sent una incògnita. El partit socialista proposa l’expresidenta balear Francina Armengol com a candidata per a presidir la cambra baixa.

Una decisió recolzada des del PSC. L’alcalde de Barcelona Jaume Collboni confia que hi hagi un acord perquè Armengol sigui la nova presidenta del Congrés... L’alcalde ha assegurat que situar-la a ella com a presidenta seria la millor mostra d’una Espanya progressista i plural.

Una decisió també defensada per la formació de Sumar- En Comú Podem. La líder de la formació, Yolanda Díaz, s’ha mostrat optimista amb les negociacions, sobretot fent referència a Junts per Catalunya.

Pel que fa als partits independentistes, Esquerra no veu amb mals ulls la proposta del PSOE. Igualment, fonts dels republicans afirmen que encara està tot obert en les negociacions de la Mesa.

La clau del trencaclosques: Junts

I, per una altra banda, la posició de Junts segueix sent una total incògnita. Els de Laura Borràs i Jordi Turull es reuneixen demà a les 8 del matí telemàticament per decidir si voten a favor o en contra d’una Mesa presidida pel PSOE.

L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat aquest matí que calen fets comprovables abans de comprometre cap vot, diu, ja sigui per a la Mesa com per a una eventual investidura.

Al seu compte de Twitter, l'eurodiputat de Junts també ha assegurat que els punts cardinals de la seva posició no han variat, per més pressions i corredisses d'última hora que hi hagi. Els missatges arriben amb comptagotes per part de Junts, ja que el partit ha imposat el silenci en les negociacions.