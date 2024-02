Junts per Catalunya guarda silenci sobre les converses amb Feijóo

Junts per Catalunya no aclareix què va oferir-los el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per votar a favor de la seva investidura. La formació de Carles Puigdemont ha tancat el tema aquest dilluns assegurant que “ja ho han dit tot”, però han insinuat que queden coses per revelar. “Si hem d’afegir alguna qüestió més ja l’afegirem”, ha assegurat el portaveu, Josep Rius.

Els partits reclamen “transparència”

PSC, ERC i Catalunya en Comú han exigit “transparència” a Junts i al PP perquè expliquin obertament quines qüestions van posar-se sobre la taula a canvi de la -fallida- investidura d’Alberto Núñez Feijóo.

“A tots ens agradaria la màxima transparència”, ha reivindicat la portaveu d’Esquerra, Raquel Sans, perquè “no sabem si el PP si busca aliances futures o posar pals a les rodes a la llei d’amnistia”.

La dirigent republicana ha reconegut que “sorprèn” que el Partit Popular “no està atiant el conflicte, sinó que està parlant d’un possible solució”. Sans, en tot cas, ha emplaçat la formació de Feijóo que votin a favor de la llei d’amnistia “si volen participar en la solució de la resolució del conflicte”.

Des de Catalunya en Comú també han reclamat “transparència”. “No pot ser que un partit que aspira a governar al conjunt de l’Estat es dediqui a dir mentides i no a cometre un exercici de transparència per explicar què va proposar a Junts i al PNB”, ha criticat el portaveu, Joan Mena.

El PSC acusa Feijóo d'"hipocresia"

“No es pot dir una cosa quan tenim les portes tancades i una altra quan les obrim, s'ha de dir en públic el mateix que quan estem reunits”, ha denunciat la portaveu del PSC, Èlia Tortolero.

La dirigent socialista ha acusat el líder del PP d’“hipocresia” i de “dir mentides” per "negociar indults en secret i amnisties durant 24 hores" mentre que públicament defensaven “discursos incendiaris”.

Ciutadans no veu “res de nou”

Ciutadans ha considerat que les declaracions de Feijóo “no són res de nou”. “El PP sempre ha fet el mateix: vendre el constitucionalisme català”, ha retret el líder del partit, Carlos Carrizosa, en un vídeo penjant a la xarxa social X.