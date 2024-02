Feijóo trata de zanjar la polémica y desmiente que haya planteado el posible indulto de Puigdemont

Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado una de las polémicas políticas del fin de semana. Primero, en una conversación con periodistas y sin micrófonos, habló de la amnistía y un posible indulto a Puigdemont. Sobre lo primero contó que se estudió durante veinticuatro horas y tras hacerlo su partido insistió en que no cabía en la Constitución.

Sobre un posible indulto al ex presidente catalán lo que explicó es que debían de darse varias circunstancias para poder aprobarlo: Que aceptase ser juzgado, que se arrepintiera y que se comprometiera explícitamente a no volver a incumplir las leyes.

Eso que dijo primero sin micrófonos, visto el revuelo, lo repitió de nuevo ayer ante las cámaras Feijóo e intentó zanjar la crisis abierta sobre el posible indulto a Puigdemont mediante unas declaraciones a los medios en Ferrol. "Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía".

En cuanto a los indultos, Feijóo ha subrayado que "no se da ni una sola de las condiciones" para indultar a los líderes del 'procés', en línea con el comunicado difundido anoche por su partido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "embarrar la campaña" de las elecciones gallegas.

Todo esto lo tenía ya dicho el presiente del PP y se había publicado. Pero a una semana de que elijan los gallegos su nuevo parlamento y su nueva Xunta volver a admitirlo como posibilidad da aire a tus rivales políticos.

Lo más novedoso de lo que dijo ayer Feijóo y a lo que se podían haber agarrado los ministros que ayer salieron en tromba era lo difícil que ve que se pueda demostrar que lo de Tsunami era terrorismo. Pero tanto la portavoz del gobierno Pilar Alegría como los Bolaños se agarraron a los del indulto a Puigdemont . En un mitin en Ferrol el expresidente Zapatero cargó contra el PP por hipócrita.

En el PSOE olvidan, por supuesto, las condiciones planteadas por Feijóo. Y no explican por qué su partido no ha llegado nunca a exigir lo mismo. Ni para la amnistía actual ni siquiera para los indultos que ya concedió Sánchez.

Desconcierto en el PP

Varios de los cargos del PP consultados no entienden que la dirección del partido haya situado en el epicentro del debate el posible perdón a Puigdemont y que admita en privado que ve dificultades para que se pruebe que el expresidente catalán cometió terrorismo porque, según alegan, es echar por tierra las tesis que públicamente lleva defendiendo Feijóo en las últimas semanas.

De hecho, el desconcierto provocado por esas informaciones que supondrían un giro en la posición del PP ha provocado que algunos dirigentes del partido hayan llegado a preguntarse si todo era "un fake". "Mal explicado y mal interpretado", opina un dirigente que reparte culpas y recuerda que la amnistía "estaba estudiada de antes y no era constitucional".