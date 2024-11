Junts dona un cop de porta a Salvador Illa

Junts per Catalunya ha mantingut aquest divendres la primera reunió amb la consellera d’Economia, Alícia Romero, per abordar els Pressupostos de la Generalitat, però els juntaires descarten una segona trobada.

La portaveu Mònica Sales ha considerat que “no val la pena” seure a la taula de negociació dels Pressupostos, perquè el Govern té com a “socis prioritaris” ERC i els Comuns.

“Tenir un pacte amb ERC i els Comuns col·lideix amb els interessos de Junts per Catalunya tant des del punt de vista nacional com sectorial”, ha argumentat.

De fet, la dirigent de la formació ha anat més enllà i ha afirmat que l’Executiu de Salvador Illa està “atrapat” per aquestes dues formacions a Catalunya i pel PSOE a Madrid.

El partit, per altra banda, creu que els comptes que es pugui aprovar a Catalunya “no serviran per ajudar en els reptes del país i de la ciutadania”.

Per tot plegat, la portaveu de Junts ha conclòs que “obrir una negociació per als pressupostos no té cap sentit”.