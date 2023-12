Junts avisa a Pedro Sánchez: "La paciència no serà infinita"

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que, malgrat que Pedro Sánchez ha rebutjat que tingui agendada una trobada amb Carles Puigdemont, la reunió "està acordada i s'ha de produir properament". Segons Rius, el PSOE no ha intentat evitar confirmar la trobada sinó que simplement s'ha limitat a explicar que encara no té "una data programada". En tot cas, el dirigent de Junts atribueix aquest estira-i-arronsa al "clima que s'està vivint aquests dies a Madrid".

"La paciència no serà infinita"

Rius ha explicat que els temes centrals de la trobada i de la negociació entre Junts i PSOE serà la llei d'amnistia, el dret a l'autodeterminació i el finançament. En aquest sentit, ha reiterat les paraules de Carles Puigdemont en el sentit que, si el PSOE no compleix, " les conseqüències seran poc agradables". El portaveu de Junts ha evitat dir si això significaria donar suport a una moció de censura o votar en contra dels pressupostos de l'Estat però sí que ha assegurat que "la seva paciència no és infinita" i que la legislatura durarà el que duri el compliment del pacte.

Sobre la possibilitat de fer una reunió a 3 bandes - amb el PSOE i ERC -, Josep Rius ha explicat que "no hi ha una unitat estratègica" entre els partits independentistes i ha recriminat al president Pere Aragonès que no hagi tornat a convocar als partits i entitats independentistes. Preguntat per si Junts podria participar a la part catalana en la taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa, Rius ha assegurat que aquesta taula de diàleg "ha fracassat" i només ha servit al PSOE per dir que el "conflicte s'havia acabat".

Els pressupostos catalans

Sobre la negociació amb el govern català sobre els pressupostos del 2024, Junts ha assegurat que s'han emplaçat amb el govern a seguir-ne parlant durant els propers dies després de la primera trobada d'aquest dijous. Rius sí que ha celebrat que ara el govern català s'hagi mostrat obert a rebaixar la càrrega impositiva a tots els catalans.