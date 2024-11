‘Julia en la Onda’ es trasllada a Torrebesses per posar en valor el món rural

L'equip de Julia en la Onda es trasllada a Torrebesses, municipi de la comarca del Segrià, per fer el programa en directe des de l’Ajuntament, aquest dissabte 9 de novembre a partir de les 8 del matí. Un programa que vol posar en valor les oportunitats que ofereixen les zones rurals com a alternativa per a establir-se i viure-hi.

Durant el transcurs del programa, Julia Otero conversarà amb Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació de Lleida, i Mario Urrea, alcalde de Torrebesses. Els convidats explicaran les accions i iniciatives de la campanya “Poble petit, gran vida”, impulsada per la Diputació de Lleida per afavorir el repoblament i la dinamització de les zones rurals de les comarques de Lleida. La campanya busca fomentar el desenvolupament econòmic i social d’aquests municipis, posant en valor la tranquil·litat, la proximitat amb la natura i la qualitat de vida com a grans atractius per a nous residents. A més, l’audiència podrà escoltar de primera mà el testimoni de diverses persones que han apostat per viure en petits municipis de la demarcació, compartiran la seva experiència i els beneficis de la vida en entorns rurals i les oportunitats que els genera en termes de salut, tranquil·litat i comunitat.

Es tracta d’un programa patrocinat per la Diputació de Lleida, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.