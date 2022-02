Quin va ser el pressupost inicial de la construcció de la Sagrada Família? Com el bisbat es va fer amb un temple que no era seu? Quina és la dona desconeguda que sense ella la Sagrada Família no existiria? Aquestes i moltes altres preguntes són les que ens revela en Julià Bretòs en un dels llibres més documentats sobre la Sagrada Família.