Quan esclata la guerra al 1475 després de la mort d’Enric IV els homes són cridats al camp de batalla. El comte no pot enviar cap fill i la Juana li demana poder anar ella en nom de la família.

Una història de guerra que és tota un clam a la pau i que ens demostra que sis segles després les guerres, com es gestiona i el paper que hi te la dona, no han canviat gaire.

Això explica Teresa Segrera a 'La Concella Guerrera'