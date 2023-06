Juan Carlos Unzué sobre la llei ELA: "No tinc confiança, però el que sí que dic als polítics és que som perseverants i que continuarem reclamant allò que és just"

"El dia que em van donar el diagnòstic, va aparèixer una paraula màgica: acceptar". Així explica a 'La Brúixola' l'actitud amb què Juan Carlos Unzué va encarar la malaltia des del primer moment. Assegura que se sent bé, sobretot mentalment, i que "em continuo sentit útil. Això dona sentit a la meva vida".

Urgeix la Llei ELA

Unzué assegura que se sent "privilegiat i afortunat" de tenir la seva dona sempre al seu costat. Explica que la ELA és "una malaltia que no només afecta el malalt, sinó que d'una manera directíssima afecta a l'entorn més proper" i es pregunta "què fem amb els companys i companyes que no tenen els recursos per tenir aquesta ajuda?". L'exfutbolista lamenta que "en molts casos la decisió d'algunes persones de voler morir es deu a un motiu econòmic, perquè senten que estan arruïnant les seves famílies" i afegeix "crec que és un problema greu que tenim al nostre país i que no podem permetre". És per això que reclama que es tiri endavant la Llei ELA i assegura que "no pararan" fins a aconseguir-la.





L'esport ha estat imprescindible en la vida d'Unzué. "M'ha fet la persona que sóc", diu. Durant l'entrevista remarca també la importància de confiar en les capacitats d'un mateix, ja que "l'actitud és l'únic que podem tenir sota el nostre control".