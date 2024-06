Josep Pla, disposat a "vendre's l'ànima al diable" per convertir-se en un gran escriptor

"Un cor furtiu. Vida de Josep Pla" és una novel·la de més de 1.500 pàgines sobre la vida de Josep Pla. Una biografia que ens vol acostar la persona i el personatge. En una entrevista a la Brúixola, el seu autor, Xavier Pla, professor de Literatura Contemporània de la Universitat de Girona, ha explicat que l'obsessió de Josep Pla era convertir-se en un gran escriptor i, per aconseguir aquest objectiu, "era capaç de vendre's l'ànima al diable i pactar amb els franquistes i també amb els antifranquistes".

Segons Xavier Pla, l'escriptor era "un personatge doble o triple". En aquest sentit, totes les decisions que va prenen són encaminades per "projectar aquest futur", "ser el millor escriptor de la literatura catalana". Una vida que, segons Xavier Pla, està marcada per "insatisfaccions personals i mancances", una vida "molt desordenada" que contrasta amb seva literatura "tranquil·la, suau i comfortable".

La trobada amb Hitler

La vida de Pla té algunes ombres. Flirteja amb el Franquisme però, al mateix temps, també va fer d'espia per als serveis secrets nord-americans participant "en xarxes d'evasió de soldats aliats que es refugiaven a la Costa Brava i als que els ajudaven a escapar". Josep Pla va ser un "periodista de raça", interessat pel poder, ben relacionat amb els polítics i que va viatjar per tot el món. Un dels episodis més polèmics de la seva biografia és si realment va entrevista a Adolf Hitler abans que aquest es convertís en el Führer. Xavier Pla admet que estem davant d'un dels "petits misteris de la història del periodisme català". Creu que, segurament, el seu company i amic, Eugeni Xammar, podria haver fet l'entrevista i que Pla "va ser un observador, ja que no parlava alemany". En els seus escrits, ofereix una descripció molt exterior, "parla del seu bigoti, de les creus gammades i del seu impermeable", però no tant del seu discurs.

10 anys dedicats a Pla

Xavier Pla ha explicat la feinada que ha suposat per a ell fer aquesta obra, amb més de 1.500 pàgines. Reconeix que va posar "la proa en una biografia de Josep Pla" fa 10 anys. Un temps durant el qual ha parlat amb molta gent, ha fet moltes entrevistes i ha llegit una amplíssima documentació, una obra que "s'ha anat coent poc a poc".

Després de posar punt i final a la seva feina d'investigació amb aquesta novel·la, aquest professor de Literatura ha afirmat que Josep Pla "representa per a mi i per a milers de lectors i lectores una de les obres literàries més fecundes de la història de la literatura de Catalunya". Ha destacat que, a més del plaer pel seu estil, Pla ens ha permet conèixer millor la Catalunya de fa mig segle