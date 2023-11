Jordi Solé, guanyador del premi Prudenci Bertrana 2023: "L'Ava Gardner és una companya de vida per a mi"

A l'escriptor Jordi Solé l'afició pel cinema li ve de família. De fet, la seva àvia ja li parlava d'Ava Gardner. En una visita a Tossa, l'escriptor va veure que després de setanta-quatre anys de la visita de l'artista pel rodatge del film 'Pandora i l'holandès errant', l'esperit de Gardner encara continuava molt present i que "va ser un punt d'inflexió claríssim per a la Costa Brava". Més enllà de les cares conegudes, a la seva novel·la Jordi Solé juga a la ficció amb un personatge que acaba sent la mà dreta de l'artista, en Pol. Durant l'entrevista, l'escriptor esbossa el contingut de la història sense relatar-ne els detalls per tal d'obrir la gana al lector.

"Jo no crec en la inspiració"

També hem aprofitat la visita de Solé per parlar dels seus hàbits d'escriptura. Ha publicat altres títols com 'Hijo de Dioses', 'La isla de las brumas' o 'Conspiració a Tàrraco'. L'escriptor confessa que cada cop se sent més versàtil: "entenc que agrada etiquetar, però com a narrador m'agrada explicar tota mena d'històries", assegura.

Jordi Solé no creu en la inspiració. "Un escriptor no seu i escriu a rauxa", diu. Recalca que hi ha escenes que resulten més senzilles d'escriure, però que s'ha d'estar predisposat i tenir al cap el relat que es vol explicar.

"És el millor que m'ha passat professionalment"

Jordi Solé explica que rebre el 56è Premi Prudenci Bertrana de novel·la ha estat "el millor que m'ha passat professionalment". El premi està dotat amb 30.000 euros i Solé assegura que "de la mateixa manera que la visita d'Ava Gardner a Tossa va significar un abans i un després per a la ciutat, espero que per mi també ho sigui".