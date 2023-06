Jaume Collboni pressiona Barcelona en Comú per ser alcalde

Jaume Collboni reclama altura de mires a la formació d'Ada Colau per tancar la porta a un "front independentista a l'Ajuntament de Barcelona". "Demano explícitament a Barcelona en Comú responsabilitat per fer possible la meva investidura", ha etzibat el líder del PSC a la ciutat de Barcelona. Collboni s'ha compromès a "formar un govern amb els Comuns" si és escollit alcalde.

El PPC faria alcalde Collboni si deixa anar el “llast” dels Comuns

El Partit Popular està disposat a facilitar l'alcaldia de Jaume Collboni si deixa fora del govern municipal Barcelona en Comú. Els populars troben que un consistori en mans del PSC seria “responsables i raonable”, però reclamen als socialistes que facin “sacrificis”.

“Si Jaume Collboni vol que el PP permeti la seva investidura com a alcalde, ha de deixar anar el llast de les polítiques populistes, de confrontació i guerra-civilistes d'Ada Colau i del seu partit”, ha advertit el cap de llista del PP a Barcelona per a les generals, Nacho Martín Blanco.