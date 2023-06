Jaume Asens renuncia a ser el número 1 dels comuns per Barcelona

A les xarxes socials, el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha compartit una carta de comiat en què ha explicat els motius per abandonar la primera línia política i renunciar a seguir al Congrés. Asens ha afirmat que la renovació dels càrrecs públics és un exercici sa i necessari en democràcia. No és bo perpetuar-se, diu Asens, i cal saber fer un pas al costat per deixar que altres lideratges prenguin el relleu.

Aïna Vidal serà la candidata dels comuns

Un relleu que, per Asens, té nom i cognoms: la diputada Aïna Vidal, que ja ocupar el segon lloc de la candidatura a les eleccions del 2019. Aquesta mateixa tarda el consell nacional dels comuns s’ha reunit per ratificar les llistes. Vidal anirà acompanyada de Gerardo Pissarello com a número 2 i Gala Pin, com a 3.

El futur d'Asens

En aquest comunicat, Asens també explicat que farà política, però, des de la base. Ha estat 4 anys liderant el grup d’Unides Podem al Congrés i abans va estar al costat d’Ada Colau durant el seu primer govern a Barcelona.