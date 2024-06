Isabel Rodríguez defensa a capa i espasa la llei estatal de l’habitatge davant membres del Cercle d’Economia i d’altres empresaris

L'empresarial immobiliari català està preocupat. Lluny d’entendre el topall al preu del lloguer com una solució, l’utilitzen d’advertència. Si aquesta mesura s’allarga en el temps, les inversions marxaran lluny de Catalunya. Miguel Trias, soci del despatx Cuatrecases, assegurava que "el capital està globalitzat i si no pot invertir aquí se n'anirà a una altra regió". Per això li ha demanat que rectifiqui la llei estatal d'habitatge, "tal i com es va fer amb la llei del només sí és sí".

En un diàleg obert amb els presents a la seu del Cercle, Rodríguez ha negat que la morositat sigui un problema. De fet, s’espolsa les culpes dels impagament assegurant que la llei de l’habitatge preveu un mecanisme per cobrir les esquenes que hauria d’aplicar la Generalitat.

"Al pla d'habitatge ja contemplàvem la possibilitat de garanties públiques, hem posat els recursos, ara falta del compromís de les CCAA per acollir-se a aquest instrument", ha dit Rodríguez que ha coincidit amb el Cercle que "no ha de ser els privats i particulars qui assumeixi el cost" de la morositat del lloguer.

A més, la socialista ha citat un estudi d’idealista que xifra en un 28% la caiguda d’estoc de pisos de lloguer entre el 2019 i 2023. Allibera de tota responsabilitat al topall del preu, que la defensat com una eina excepcional per acabar amb els increments descontrolats.

El problema que s’ha d’atacar és la falta d’oferta d’habitatge. I ho faran, diu Rodríguez, "incrementant el parc d'habitatge públic apostant per la col·laboració público-privada". És imminent l mobilització de 2.000 milions d'euros per a promotors per comprar sòl públic i l’objectiu és assolir la mitjana europea, que se situa al voltant del 9%, lluny de l’1’5 que es registres a hores d’ara a Espanya.