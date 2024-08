Isabel Arias ens porta a París i Londres a 'Cuando volvamos a vernos'

Isabel Arias ens porta una novel·la que és perfecta per recórrer els escenaris més originals de París i de Londres. Ella ens ha explicat que aquestes són les dues ciutats favorites i per això ha decidit que la protagonista del seu relat visqui les seves històries en aquests dos llocs del món. Una dona que té molts punts en comú amb ella mateixa. Tot i ser ficció, 'Cuando volvamos a vernos' té molt de personal de l'autora que l'ha escrit.

Isabelle està enamorada de les llibreries

La protagonista, Isabelle, marxa a París per canviar la vida. I també viatja a Londres per conèixer un nou amor. Després de perdre el seu marit i descobrir un secret dolorós, Isabelle fuig a la ciutat que adora des que era nena. I allà comença a treballar a una llibreria. 'Cuando volvamos a vernos' és un cant a l'amistat.