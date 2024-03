La intel·ligència artificial permet detectar l'Alzheimer i la seva evolució a través de la parla

La intel·ligència artificial permet que una prova de tres minuts de parla espontània detecti l’Alzheimer i el seu grau d’evolució. És el que demostra l’últim estudi de la clínica Ace Alzheimer Center Barcelona.

Es tracta de la segona part d’una investigació que explora la relació entre el llenguatge espontani i el deteriorament cognitiu. En l’estudi, hi han participat 1.500 pacients, que s’han sotmès a una prova breu i gens invasiva. El doctor Sergi Valero, l’investigador que ha liderat el projecte, ha explicat a Onda Cero que entre aquests participants hi havia persones diagnosticades d'Alzheimer i d'altres que no.

El funcionament d'aquesta nova eina és fàcil. "Els pacients han de fer unes proves molt elementals i senzilles, que consisteixen a parlar. Per exemple, els posem una imatge on hi ha una sèrie d'accions i han de descriure què hi passa", detalla el doctor Valero. L'àudio d'aquesta explicació queda enregistrat i s’analitza amb un software d’intel·ligència artificial que avalua aspectes com l’atenció o la memòria. Després, els investigadors creuen aquests paràmetres amb dades clíniques i en treuen conclusions.

Un pas endavant per al diagnòstic precoç

El més important de l’estudi, tal com explica Valero, és que obre la porta al diagnòstic precoç. "Si som capaços de detectar aquests petits senyals, en aquest cas a través de la parla espontània, podrem identificar persones que potser ja han començat a notar coses molt subtils que només són perceptibles amb l'ús de la intel·ligència artificial, i les podrem derivar a un recurs especialitzat", reflexiona Valero.

Així doncs, amb una prova que, segons aquest investigador, es podria fer des de casa amb una tauleta o un ordinador, es podrien detectar possibles casos d’Alzheimer. I, a partir d’aquí, el sistema sanitari s’encarregaria de minimitzar o retardar al màxim l’aparició dels símptomes de la malaltia.