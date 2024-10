Iniesta 'penja la màgia'

Un dels jugadors més espcials de la història del Barça, Andrés Iniesta, ha penjat les botes, és a dir, la seva màgia, als 40 anys. El manxec ha jugat a futbol durant 22 temporades en què ha guanyat 38 títols, la gran majoria amb el club de la seva vida, el Barça. Amb el conjunt blaugrana, 'Don Andrés' va aixecar nou Lligues i quatre Lligues de Campions. La darrera a Berlin l'any 2015. Amb la selecció espanyola, va aconseguir un Mundial, a Sudàfrica, en què va marcar el gol a la final contra el Països Baixos, i dues Eurocopes.

En un acte a la capital catalana, Andrés Iniesta, envoltat de amics i familiars, no ha pogut contenir la emoció. "Suposo que em permetreu que m'emocioni avui. Però són llàgrimes d'emoció, d'orgull, no de tristesa. Són les llàgrimes d'aquell nen de Fuentealbilla que tenia el somni de ser futbolista professional. I ho vaig aconseguir, amb molta feina i moltíssim esforç", ha explicat. Iniesta ha admès que s'està formant com a entrenador i que, en un futur proper, li agradaria tornar al Barça.