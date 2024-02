Incidències a l'R4 i l'R7 pel robatori de cable de catenària entre Sabadell i Cerdanyola

Nou matí d'incidències a la xarxa ferroviaria de Rodalies Renfe. La línia R7 està interrompuda per entre Barcelona i Cerdanyola Universitat a causa d’un robatori de cable de la catenària.

Renfe ha habilitat un servei alternatiu d’autobusos entre aquestes dues estacions. El tram entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola es fa amb un servei per carretera, mentre que entre aquesta última parada i Fabra i Puig els viatgers poden agafar els trens de l'R4.

A causa d’aquest robatori de cable de la catenària, també hi ha incidència a l’R4, on se circula per via única entre Sabadell i Montcada Bifurcació, restricció que només permet que circulin dos trens per hora i sentit.

Incidències també al metro de Barcelona

I Rodalies no ha estat l'única infraestructura que ha presentant afectacions aquest matí de dimecres. El Metro de Barcelona ha registrat fins a 3 incidències en 3 línies diferents.

La L1 ha vist alterada la seva freqüència de pas per un acte incívic a l'estació Mercat Nou. La L3 per una avaria d'un tren a l'estació Espanya, i la L2 per una incidència tècnica a l'estació Artigues / Sant Adrià. Totes les incidències ja s'han resolt.