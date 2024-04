La importancia de besarnos

El 13 de abril es el Día mundial del beso. Un gesto tan simple pero tan importante para nuestra salud física y mental. De hecho, según explica Julio Rosales, las personas que besan con mucha frecuencia tienden a vivir más años y a sufrir menos enfermedades.

Besos en la mejilla

Este tipo de beso estimula la circulación sanguínea, con lo que mejora la piel. También mejora el estado de ánimo al liberar endorfinas, sin olvidar que reducen la tensión facial. En resumen, no hay mejor crema hidratante que un buen beso.

Besos en la boca

Los besos en la boca también son muy saludables, y es que fortalecen el sistema inmunológico, quema calorías, reduce el estrés, mejora la conexión con la pareja y aumenta el ritmo cardiaco.

Sin embargo, hay que tener cuidado y no besar indiscriminadamente y sin permiso de la otra persona. Julio Rosales recuerda que no a todo el mundo le gusta el contacto físico y que hay que saber identificar las señales para no besar en momentos inoportunos.