Iceta rebutja "totalment" facilitar la investidura de Núñez Feijóo

En una entrevista a la Brúixola, Iceta ha afirmat que el PP no té "credibilitat" quan diu que ha de governar la força majoritària i s'ha remès als casos d'Extremadura o, anteriorment, a Madrid. El ministre de cultura ha recordat que estem en un sistema parlamentàri i que governa qui més suports té. És per això que ha descartat "totalment" facilitar un govern del PP per tal d'evitar un pacte amb VOX. En aquest sentit, Iceta també ha destacat que els populars només poden "pactar amb VOX". Sense ministres de Bildu o ERC Iceta creu que la remuntada encara és possible, ja que hi ha un 30% d'indecisos. Si el PSOE torna a governar, el número 2 del PSC per Barcelona ha deixat clar que no hi haurà ministres ni de Bildu ni d'Esquerra i ha tornat a recordar que l'únic pacte de govern que han fet en la darrera legislatura ha estat amb Podemos. Sí que ha defensat, però, els suports de Bildu i d'Esquerra "quan un no té majoria al Parlament". No tancar la taula de diàleg El ministre socialista també s'ha mostrat partidari de mantenir la taula de diàleg amb la Generalitat i, de fet, ha convidat el president Pere Aragonès a fer-ne una també a Catalunya. Iceta ha defensat que la situació ha millorat a Catalunya i ha assegurat que van ser governs del PP als qui els han muntat dos referèndums i a qui se'ls va escapar Carles Puigdemont. Sobre la Diputació de Barcelona, Iceta ha reivindicat fer "un acord com més ampli millor" i no ha refusat els vots del PP si serveixen perquè els socialistes, que van ser els més votats a les municipals, conservin la presidència de l'organisme.