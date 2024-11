Hospitalet de Llobregat, una ciutat amb present i futur

El passat 15 de juny, David Quirós va agafar les regnes de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat després de 16 anys de mandat de Nuria Marín. En els seus primers mesos de mandat, l’alcalde està satisfet tot i reconèixer els reptes que te per endavant l’alcaldia per millorar encara més la vida dels més de 276.000 habitants del segon municipi més poblat de Catalunya.

Pla Samontà

Un dels grans projectes de l’alcalde David Quirós és el Pla Samontà, un àrea de 2 km2 en el que viu el 50% de la població de l’Hospitalet de Llobregat en un parc d’habitatge que en el 85% dels casos te més de 50 anys.

Segons l’alcalde, aquesta alta densitat de població a la zona obliga a repensar el territori per poder aplicar més polítiques socials. És per aquest motiu, que pel consistori és el moment perfecte per iniciar aquest Pla Samontà.

En matèria d’habitatge, l’ajuntament impulsa un pla local perquè la ciutat te un parc d’habitatge envellit que necessita reforma i a més, no hi ha sòl disponible. Tot plegat, una reforma que s’ha de fer sense afectar el dia a dia dels ciutadans.

L’alcalde assegura també que s’ha de controlar que els pisos turístics no siguin una prioritat davant l’habitatge però trobant un equilibri amb el turisme, important a la zona.

Més enllà de la millora de l’habitatge, un dels punts d’aquest pla és millorar la inserció laboral amb la implicació de la resta d’institucions. Explica David Quirós que l’Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya en llocs de feina localitzats però que s’ha de seguir treballant perquè aquesta feina segueixi sent de qualitat.

Florida 6.0

Un altre dels objectius del nou alcalde és el projecte Florida 6.0, un espai de 2.000m2 destinats a la prestació de serveis públics que vol impulsar la transformació digital per afavorir la igualtat entre els ciutadans de l’Hospitalet de Llobregat. Així doncs, d’aquest projecte sortiran polítiques per lluitar contra l’escletxa digital.

En aquest sentit, la ciutat ja disposa de 5 punts d’atenció a la ciutadania que en els 6 primers mesos del 2024 han atès més de 8.000 persones, en la seva majoria gent gran que necessitava ajuda per demanar cita prèvia al metge.

Segons explica l’alcalde, el que volen és ‘que la gent conegui que hi ha una aposta ferma per la tecnologia i perquè ningú es quedi enrere’.

Seguretat i incivisme

Més enllà de l’habitatge o la bretxa digital, una de les grans preocupacions dels ciutadans de l’Hospitalet de Llobregat és la seguretat, i és que al 2023 s’han incrementat els delictes en un 8% respecte de l’any anterior.

L’alcalde, David Quiróns, és conscient d’aquesta situació i per això, una de les primeres reunions que ha mantingut amb el Govern de la Generalitat ha estat amb la consellera d’Interior, Nuria Parlón amb qui ha tractat temes com la okupació, la multi reincidència o el mal ús del patinet elèctric.

Assegura l’alcalde que es necessiten més recursos i la modificació de les lleis per poder identificar als conductors que fan un mal ús del patinet elèctric. També en la mateixa línia considera que s’ha d’acabar amb les okupacions modificant la legislació perquè els agents puguin fer la seva feina. Pel que fa la multi reincidència, insisteix David Quiròs que és un problema que afecta a totes les ciutats i que només es solucionarà amb mesures més fermes.

David Quirós, alcalde de l'Hospitalet de Llobregat | ONDA CERO

Economia

Amb l’alcalde David Quirós hem parlat també del nou intercanviador metropolità de la Torrassa que connectarà la Diagonal, amb l’arribada del futur Hospital Clínic, amb la Granvia, la Zona Franca i el Port, una infraestructura vital per integrar millor les zones de la ciutat però també per capgirar el sistema de mobilitat a Catalunya.

Segons explica l’alcalde, aquest projecte millorarà la connectivitat entre diverses àrees estratègiques, però també obrirà noves oportunitats d’ocupació i creixement econòmic al Samontà.

A més, aquesta connexió també busca una millora de la sostenibilitat a llarg termini, alineant-se amb els objectius de neutralitat en carboni i cohesió social.

Educació

L’educació també és un dels grans reptes d’aquesta legislatura i per això, l’alcalde s’ha reunit ja amb la consellera Esther Niubó a qui li ha traslladat la necessitat que te la ciutat en créixer en número de places educatives a tots els nivells.

David Quirós ha estat regidor d’educació, amb la qual cosa, coneix molt bé les necessitats educatives del territori per generar igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, assegura que fa anys que no s’ha posat el focus en les necessitats educatives de l’Hospitalet de Llobregat des dels àmbits competencials i que revertir aquesta situació no serà fàcil.

Explica també l’alcalde que ja s’ha posat en marxa el programa ‘Fem Comunitat Educativa LH’ per donar cobertura als alumnes, als mestres i a les famílies en allò que necessitin. En aquest sentit, ha destacat també la importància de treballar en el benestar emocional de tota la comunitat educativa.

Cultura

L’alcalde Quirós també va ser regidor de Cultura a l’ajuntament de l’Hospitalet, així que coneix molt bé aquesta matèria. La ciutat ha aconseguit posar-se en el centre de les polítiques cultural i ser un punt de referència per a d’altres municipis del voltant en aquest sentit.

Explica l’alcalde que tenen una gran cartellera de cara als propers mesos, especialment als nadals, amb artistes que aposten per l’Hospitalet de Llobregat. Amb tot, deixa clar que la cultura és important pel territori i que seguiran treballant per mantenir el nivell de la oferta cultural de la ciutat.

Reptes de futur

David Quirós porta només 5 mesos en el càrrec però te molt clars quines són les necessitats de la seva ciutat i els reptes que te per endavant. Per fer-los realitat, només demana paciència i escalf a la ciutadania per poder treballar en un futur que veu esperançador.

En paraules de l’alcalde: ‘Ho donaré tot perquè la meva gent se senti satisfeta’