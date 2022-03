LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Dr. Horcajada: “És d'hora per treure les mascaretes en els interiors”

La Comissió de Salut Públic ha acordat que a partir d’aquest dissabte s’elimina la recomanació de fer quarantena per a tots els contactes estrets d’un cas positiu de covid, incloses les persones no vacunades. Des de Catalunya també s’està estudiant quina serà la data per eliminar les mascaretes tant a les escoles com a espais interiors En parlem amb el doctor Juan Pablo Horcajada, cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital del Mar