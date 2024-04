Haití dominat per la inestabilitat

El passat dijous 25 d'abril, el primer ministre d'Haití Ariel Henry presentava la seva dimissió del càrrec obrint pas a un consell format per nou representants polítics i de la societat civil per agafar les regnes del país caribeny. El codirector de "El Orden Mundial" EduardoSaldaña qualifica la situació que viu Haití com un "cataclisme humanitari". De fet, aquest país té un dels índexs més alts de desigualtat en ingressos de tot el món. En aquest sentit, sis de cada deu habitants viuen en condicions de pobresa.



La inestabilitat que viu Haití també té com una de les seves causes els grups de guerrillers que han protagonitzat "una forta presa de poder territorial i ara tenen més capacitat armamentística", diu Saldaña. També explica que aquests grups tenen tres enemics: l'estat, les forces exteriors i la rivalitat entre guerrilles.



El consell de nou representants que ha substituït Ariel Henry és un grup "heterogeni amb líders de tot tipus, per aglutinar forces polítiques diverses" explica el codirector de "El Orden Mundial". Assegura que s'està vivint "un moment sense precedents en la història d'Haití" i que caldrà intervenció per a restablir l'ordre al territori i celebrar unes eleccions que no estan previstes fins al dia 7 de febrer de 2026.