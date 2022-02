Guillermo Bagaria (Farmaceutics): “Les farmàcies son espais de confiança i accessibles per denunciar casos d'agressions”

Les farmàcies són un espai de fàcil accés per a moltes persones i per tant, això podrà facilitar que les víctimes puguin demanar ajuda més fàcilment. És això el que busca el nou protocol per prevenir i denunciar casos d'agressions masclistes.

I és que en els últims mesos diversos grups han denunciat l’augment dels abusos sexuals utilitzant drogues de submisió química. Un augment de l’ús d’aquestes drogues que son imperceptibles per la víctima i que fan que després moltes d’elles no recordin res, i per tant, que sigui més difícil detectar i trobar l’agressor. De fet, les agressions sexuals utilitzant aquestes drogues han augmentat un 8% a tot l’Estat.