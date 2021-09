El que va començar com un projecte personal, s'ha convertit en tota una sorpresa. “El bomber d'Alexandria” és un recull de tots aquells records i experiències rescatats de la flama. Des dels versos més romàntics, fins a poemes que ens fan reflexionar sobre el dia a dia, passant per la Grècia clàssica, “El bomber d'Alexandria” és una petita joia que no deixarà indiferent ningú.