Gran Teatre del Liceu: Maria Callas, una de les grans veus de tots els temps

Demà, dia 2 de desembre, es celebra el que hauria estat el centenari de Maria Callas, una de les veus més importants del segle XX i una artista revolucionaria que va convertir els personatges de cartro pedra en dones empoderades i de carn i ossos. Tot i que la seva vida va venir molt marcada a nivell mediàtic per la relació que va tenir amb Aristoteles Onassis, la seva gran trajectòria musical, breu però intensa, no es pot oblidar. Per la seva figura i perquè també va arribar a actuar en una ocasió al Gran Teatre del Liceu, el nostre divulgador musical del Liceu, Pol Avinyó, ens ha glosat la figura de la gran Maria Callas.