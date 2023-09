La gran majoria de persones amb covid persistent continuen amb símptomes dos anys després.

Can Ruti ha fet un seguiment de 548 persones ateses en els últims dos anys... el 62% de les quals pacients amb covid persistent. Doncs bé, la investigació ha detectat que només el 7,6% d’aquests pacients amb covid persistent s’han recuperat. I la majoria formen part del grup menys simptomàtic. L’estudi també dibuixa el perfil dels pacients més propensos a desenvolupar aquesta síndrome. Ho ha explicat a Onda Cero Cora Loste, investigadora clínica del servei d’Infeccioses de Can Ruti: "Ser home i tenir estudis superiors són factors protectors de cara a desenvolupar una covid persistent i ser dona, tenir al·lèrgies o malalties autoimmunitàries poden ser factors predisposants a desenvolupar aquesta síndrome".

Aquesta investigadora també adverteix que la covid persistent és un problema de salut pública encara poc valorat... i assegura que pot arribar a tenir un impacte sobre el sistema més gran que algunes malalties cardiovasculars àmpliament conegudes. "Afecte entre un 5 i un 10% de totes les persones que tinguin una covid aguda. És un percentatge molt alt de la població general i això no para perquè les infeccions per covid no s'han acabat. Per tant, serà un procés acumulatiu en què cada vegada hi haurà més gent amb aquesta condició", ha avisat.

L’estudi, publicat a l’edició europea de la revista ‘The Lancet Regional Health’, és un dels més amplis que s’han fet sobre la matèria a escala mundial. En aquest sentit, cal tenir present que Can Ruti té la unitat de covid persistent més gran d’Espanya i, en els últims dos anys, ha atès prop de 1.400 pacients amb aquesta afectació.