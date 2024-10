El govern veu amb preocupació la caiguda del lloguer habitual en les zones tensades

Segons les dades del govern català, els arrendaments de caràcter habitual han caigut un 17% a les 140 localitats tensades. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha reconegut que aquest descens els fa sospitar que se signen contractes de temporada com si fossin habituals i que, per tant, cal posar-hi fil a l'agulla, ja sigui al Parlament o al Congrés.

Els preus baixen

En aquestes zones és on s'està aplicant la contenció dels preus. El preu del lloguer a les zones tensades ha caigut un 5% entre abril i juny. El Govern ho atribueix a la llei estatal que regula els preus a les localitats on hi ha escassetat de pisos assequibles. Actualment, el topall s’aplica a 140 municipis, on el preu mitjà s’ha situat en 865 euros. Si mirem el cas de Barcelona, el lloguer ronda els 1.130 euros al mes, una davallada de 5 punts respecte el primer trimestre de l’any.

L’Executiu català considera que aquestes xifres demostren que la regulació de preus va en la bona direcció, si bé -reconeixen- el preu del lloguer continua sent pràcticament idèntic respecte el mateix període del 2023.