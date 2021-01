El govern prorrogarà les mesures una setmana més

La velocitat de propagació de la covid-19 torna a pujar fins a 1,32, cinc centèsimes més que fa 24 hores. El risc de rebrot també puja, ho fa 39 punts, fins als 696 i la incidència a 14 dies passa de 537,91 a 549,71. D’altra banda, s'han declarat 4.397 nous casos confirmats i 122 noves morts. Hi ha 2.541 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 40 més que fa 24 hores, i 497 persones a l'UCI, 4 més. Els vacunats arriben a 105.080.

Amb aquestes dades sobre la taula el departament de salut estudiarà avui les restriccions per combatre el coronavirus...unes mesures que s’haurien d’acabar el proper dilluns, quan ja farà 10 dies que es van aplicar. Tot indica, però, que s’allargaran 7 dies més, fins diumenge 24 de gener. Així, es mantindria el confinament municipal cada dia de la setmana o el tancament de comerços no essencials el cap de setmana. Al migdia hi ha prevista una roda de premsa posterior a la reunió del Procicat on s'explicaran tots els detalls.