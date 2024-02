El Govern mostra la mà estesa amb la situació dels pagesos

Davant les mobilitzacions dels pagesos, la Generalitat ha mostrat la mà estesa per arribar a un acord. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, es compromet a treballar plegats amb el sector. El conseller del ram s'ha compromès a "treballar" plegats amb el sector per a trobar solució al seu malestar.

Pacte amb els partits del parlament

Els pagesos han amb la majoria dels partits instar el Govern a revisar les restriccions d’aigua i reduir burocràcia. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, Comuns i Cs s’ha segellat en una proposta de resolució que es portarà a la mesa. Els únics partits que no s'han assegut a parlar amb el col·lectiu són VOX i PP.

Més mobilitzacions la setmana que ve

Tot i aquestes trobades i la mà estesa per part del Govern, les reivindicacions dels pagesos no s’han acabat aquí. I és que el sindicat Unió de Pagesos, un dels majoritaris en el sector, volen ja centrar-se en les pròximes mobilitzacions. En declaracions a Onda Cero, Josep Carles Vicente, responsable de l’organització, ha assegurat que ara ja miren al proper 13 de febrer per la següent mobilització. També el pròxim 21 de febrer, per la mobilització conjunta amb els sindicats estatals que hi haurà a Madrid. Des del Sindicat expliquen que tot i que s’han apropat posicions encara queda molta feina a fer, tant en l'àmbit regional com Estatal i Europeu.