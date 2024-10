El Govern dona forma al pla per l’habitatge

El Consell Executiu ha aprovat 18 mesures de caràcter urgent per posar fil a l’agulla als anuncis que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar durant el Debat de Política General. La mesura estrella va ser la construcció de 50.000 pisos de protecció oficial de lloguer en els propers sis anys.

Mobilitzar solars públics

El primer pas serà mobilitzar solars públics i privats. L’Executiu preveu incentivar a ajuntaments i operadores privats amb “una línia de préstecs de 500 milions d’euros anuals” perquè destinin terrenys a habitatge públic.

La Generalitat ha fet una primera radiografia i ha conclòs que en un termini de quatre anys “podrien construir-se 20.000 immobles en els solars tipificats per a habitatge de protecció oficial” si es posessin ja a disposició de l’administració.

El Govern pagarà als menors de 30 anys l'entrada del primer pis

L’Executiu destinarà 100 milions d’euros per ajudar als joves menors de 30 anys a comprar el primer pis. El préstec serà per pagar fins el 20% de l’entrada d’un immoble de segona mà i que no superi els 90 metres quadrats. L’ajuda haurà de retornar-se en un termini de 30 anys.

El document també estableix 500 milions d’euros anuals per “cobrir les despeses de lloguer d’aquelles persones que no puguin assumir la totalitat del cost de l’habitatge”.

Reduir “fins a la meitat” el temps de construcció

El pla per afrontar la crisi d’habitatge preveu, per altra banda, facilitar els tràmits burocràtics per finalitzar abans els immobles públics. El Govern crearà una “llicència bàsica” per “iniciar les obres el més aviat possible”, mentre es tramita la llicència urbanística definitiva. La Generalitat calcula que podrà reduir-se “fins a la meitat” el temps de construcció de pisos protegits de lloguer.