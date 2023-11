El govern de Barcelona vol modificar l'ordenança de convivència per incloure noves problemàtiques

L'executiu Socialista de Jaume Collboni ha convocat l'oposició per explicar als grups municipals la metodologia de treball i traslladar-los el compromís de consensuar la modificació de l'ordenança actual. El 19 de setembre ja es va crear una comissió tècnica i, a banda, s'han creat 7 subgrups de treball per abordar diferents aspectes de la modificació. En aquests grups s’abordaran: la revisió de l'actual ordenança, nous àmbits a regular, revisió del procediment sancionador, revisió dels imports de les sancions, col·lectius vulnerables i mesures alternatives a la sanció, perspectiva de gènere i corresponsabilitat. Segons el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, han buscat el màxim consens.

Batlle ha defensat la necessitat de revisar l'ordenança actual per diferents motius. El tinent d'alcalde ha defensat que es tracta més d'una modificació i no una nova ordenança. Tot i això, ha admès que és necessari actualitzar aquesta normativa per corregir-ne errors D'una banda, perquè cal fer una revisió d'altres normatives que s'han anat creant els darrers anys i, de l'altra, perquè avui hi ha realitats més "palpables" que fa divuit anys no hi eren, com és el soroll a la ciutat.