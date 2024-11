El Govern aprova un pla d’actuació per a futures danes

El Govern ha aprovat aquest dimarts un pla d’actuació per “modernitzar” els protocols de prevenció, intervenció i emergències per “garantir la seguretat de les persones”. “Aquesta dana ha estat un avís del canvi climàtic i seria inexcusable no prendre mesures”, han assegurat la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque.

L’estratègia té quatre potes i haurà d’estar operativa en un termini de dos anys. Les accions previstes s’emmarquen en el terreny de la protecció civil, la detecció de zones inundables i les ajudes econòmiques.

Plans de protecció a tot Catalunya al 2027

Tots els municipis de Catalunya hauran de disposar de “plans de Protecció Civil i d’emergència”. El Govern no ha xifrat el nombre de municipis que encara no en tenen, però considera que el gruix principal són localitats petites. L’Executiu donarà suport “tècnic i econòmic” a les localitats en aquesta tasca.

El Departament d’Interior, per altra banda, revisarà tots els protocols d’actuació per afrontar les “situacions de catàstrofe o calamitats públiques” i, si escau, actualitzar la normativa aplicable i reforçar les funcions de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Tot plegat haurà d’estar enllestit l’any 2027.

Revisar les zones inundables per evitar futurs riscos

L’Agència Catalana de l’Aigua cartografiarà les àrees inundables per detectar “vulnerabilitats i zones de risc greus per a les persones”. El Govern vol disposar d’aquest mapa -com a molt estirar- en un semestre. També inclourà les construccions, infraestructures i activitats que n’hi ha i es duen a terme.

La Generalitat no detallarà on es faran actuacions per resoldre eventuals riscos, ni tampoc quines seran, fins que no es faci l’avaluació per part de l’ACA.

“Hi ha espais inundables on es poden fer canalitzacions, construccions de murs de contenció o, fins hi tot, aplicar mesures d’autoprotecció”, ha indicat Sílvia Paneque.

En tot cas, la portaveuha descartat la “desconstrucció” perquè “no ho permet el marc normatiu vigent”. Paneque, en canvi, ha obert la porta a “revisar o traslladar” activitats o infraestructures en cas que no es puguin aplicar “mesures correctores” prou eficaces.

Ajudes econòmiques

Paral·lelament, el Consell Executiu aprovarà un paquet d’ajudes pels damnificats de la dana, especialment localitzats a les Terres de l’Ebre i al Parc Agrari del Prat. Ara per ara, el Govern no ha determinat la xifra dels ajuts, però seran complementaris als 10.600 milions d’euros del Govern central.